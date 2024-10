Bancarotta fraudolenta, frode e riciclaggio: 3 persone ai domiciliari e 2 milioni di euro sequestrati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro, un’articolata attività di indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una società ravennate operante nel settore della Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arrestie con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre duedi, un’articolata attività di indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una società ravennate operante nel settore della

Ravennatoday.it - Bancarotta fraudolenta, frode e riciclaggio: 3 persone ai domiciliari e 2 milioni di euro sequestrati

