Anzio estorsioni familiari e spaccio di droga | quattro arresti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia di-Nettuno interviene in episodi distinti di violenza familiare,di stupefacenti e tentato furto in appartamento. Ad, la polizia ha arrestatopersone in operazioni distinte, riguardanti reati di estorsione,di stupefacenti e ingresso illegale nel territorio nazionale. Nel primo caso, gli agenti del commissariato-Nettuno sono intervenuti in via dei Pesci dopo una segnalazione di lite tra padre e figlio. Sul posto, hanno trovato un giovane che, in stato di agitazione, chiedeva insistentemente del denaro. Identificato il ragazzo, 32 anni, la polizia ha contattato il padre, il quale ha denunciato di essere stato aggredito perché si era rifiutato di consegnargli del denaro. Gli episodi di violenza erano frequenti da quando il figlio era fuggito dalla comunità.