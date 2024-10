Ilnapolista.it - Abodi, Piantedosi e Pisani: l’ennesimo “tavolo” per sconfiggere l’antisemitismo negli stadi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Visto che oggi è il 7 ottobre, e anche in Italia si celebra l’anniversario della strage in Israele, come poteva mai il calcio restar fuori dall’attualità? E così ecco che i più alti vertici istituzionali – il ministro dello Sport Andrea, quello dell’Interno Matteoe il Capo della Polizia Vittorio– si riuniranno al Viminale per combattere. L’arma preferita degli italiani: “il”. “Glisono parte della società che dobbiamo cercare di avvicinare in modo tale che si contengano gli effetti. Quindi è un lavoro continuo – ha detto– Una giornata come questa rilancia semplicemente l’impegno che deve essere quotidiano, minuzioso e deve essere anche il frutto di una collaborazione ampia”.