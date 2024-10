A un anno dalla strage di Hamas, convegno di FdI domani al Senato. Testimonianze dal cuore del conflitto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un momento istituzionale per confrontarsi sui temi cruciali del presente. Su iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, domani martedì 8 ottobre, alle ore 11.30 presso la Sala Koch di Palazzo Madama, si terrà il convegno intitolato “Un anno dall’attacco terroristico del 7 ottobre”. Ad aprire i lavori saranno Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato nonché presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare, insieme a Jonathan Peled, Ambasciatore designato di Israele in Italia. In questa occasione, verrà poi trasmesso un videomessaggio del Presidente israeliano Isaac Herzog. Secoloditalia.it - A un anno dalla strage di Hamas, convegno di FdI domani al Senato. Testimonianze dal cuore del conflitto Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un momento istituzionale per confrontarsi sui temi cruciali del presente. Su iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia ale alla Camera,martedì 8 ottobre, alle ore 11.30 presso la Sala Koch di Palazzo Madama, si terrà ilintitolato “Undall’attacco terroristico del 7 ottobre”. Ad aprire i lavori sarLucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia alnonché presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare, insieme a Jonathan Peled, Ambasciatore designato di Israele in Italia. In questa occasione, verrà poi trasmesso un videomessaggio del Presidente israeliano Isaac Herzog.

