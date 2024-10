Anteprima24.it - A pochi giorni dal suo nuovo incarico a Napoli, omaggio del Procuratore Policastro al Volontariato sannita

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho trovato persone buone, accoglienti e con animo gentile. È stato piacevole.” Ilcapo della Repubblica Aldo, ha incontrato questo pomeriggio, presso la sede del Cesvob al viale Mellusi, le Associazioni delpresenti sul territorio per parlare di legalità ma anche per salutare dopo 8 anni di lavoro in città, mentre si appresta ad assumere il ruolo digenerale della corte di Appello didal prossimo 21 ottobre. Il saluto ufficiale ci sarà il prossimo 18 ottobre, oggi un doveroso ringraziamento al mondo associazionistico: al suo posto, nel Sannio, assumerà per un anno circa l’ilaggiunto Gianfranco Scarfò.