A Napoli 78° Congresso Siaarti, attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e rianimatori italiani, con 3mila partecipanti attesi tra medici, esperti, veterinari, altri operatori Periodicodaily.com - A Napoli 78° Congresso Siaarti, attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare disarà la sede del 78esimonazionale Icareitaliana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (). Si tratta del più importante appuntamento annuale per glie rianimatori italiani, conpartecipantitra medici, esperti, veterinari, altri operatori

A Napoli 78° Congresso Siaarti, attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società - (Adnkronos) – Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e ... (Leggi la notizia)

Sanità: a Napoli 78° Congresso Siaarti, attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società - Un’occasione per confrontarsi sulle nuove sfide della nostra disciplina, ma anche per formarsi e aggiornarsi sulle più recenti innovazioni in anestesiologia, medicina perioperatoria e dell’emergenza, terapia intensiva e terapia del dolore». Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli ... (Leggi la notizia)

Napoli capitale della mozzarella di bufala con il 1° congresso internazionale - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di ... (Leggi la notizia)