7 Ottobre molta destra e poca sinistra Calenda | Il Pd si finge morto Fini Meloni qui grazie alle mie svolte

7 ottobre - Calenda : “Non condivido quello che Israele fa a Gaza - ma importante ricordare vittime” - “Una situazione così complessa non può diventare oggetto di tifo calcistico. Si può non condividere nulla di quello che sta facendo Israele a Gaza, e io non lo condivido, ma comunque dare importanza a quello che è accaduto, con il rispetto per 1400 persone che sono morte”, ha aggiunto. Ma non è un ... (Lapresse.it)

Calenda : “7 ottobre? Atto barbarico di terrorismo ma l’azione di Israele a Gaza è inammissibile - ha perso la bussola morale” - Uscendo dalla sinagoga di Roma, il leader di Azione ha aggiunto però che “Israele a Gaza non solo sbaglia profondamente, perché quello che sta facendo è inammissibile, ma ha anche perso la bussola morale”. . Carlo Calenda ha definito l’attacco di Hamas del 7 ottobre un “atto barbarico di ... (Ilfattoquotidiano.it)

