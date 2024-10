Protezione civile: "Continue allerte meteo?. Meglio prepararsi a un clima che cambia" (Di domenica 6 ottobre 2024) Aveva solo 14 anni Francesco Lusek quando ha capito che quello che voleva fare nella vita era prendersi cura degli altri. Oggi di anni ne sono passati 30, Francesco è diventato uno dei massimi esperti di Protezione civile in Italia, dentro un impegno che gli è valso il premio Adriatico proprio per il sociale, un riconoscimento che sarà consegnato oggi a Montegiorgio, alle 16 al teatro, proprio a quelle personalità che hanno contribuito a unire le due sponde del mare, col loro impegno. Un riconoscimento che va a testimoniare di una esperienza vissuta in pieno, l’ultima missione forte di Lusek si è tenuta in Ucraina dove ha addestrato i soccorritori locali alla ricerca delle persone sotto le macerie. Come nasce un percorso così forte nella Protezione civile? "Io venivo dal mondo degli scout, i valori di solidarietà e di impegno li respiro da sempre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Aveva solo 14 anni Francesco Lusek quando ha capito che quello che voleva fare nella vita era prendersi cura degli altri. Oggi di anni ne sono passati 30, Francesco è diventato uno dei massimi esperti diin Italia, dentro un impegno che gli è valso il premio Adriatico proprio per il sociale, un riconoscimento che sarà consegnato oggi a Montegiorgio, alle 16 al teatro, proprio a quelle personalità che hanno contribuito a unire le due sponde del mare, col loro impegno. Un riconoscimento che va a testimoniare di una esperienza vissuta in pieno, l’ultima missione forte di Lusek si è tenuta in Ucraina dove ha addestrato i soccorritori locali alla ricerca delle persone sotto le macerie. Come nasce un percorso così forte nella? "Io venivo dal mondo degli scout, i valori di solidarietà e di impegno li respiro da sempre. (Ilrestodelcarlino)

