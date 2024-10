Per guerre e clima prezzi alimentari fino a +30% in 2 anni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lee i cambiamentitici hanno effetti sempre più pesanti sull'economia internazionale, e determinano una sensibile riduzione delle produzioni agricole, una impennata deial dettaglio anche del 20-30% nel giro di un paio d'e un incremento della condizione di "insicurezza alimentare" nelle popolazioni. A lanciare l'allarme è la Società italiana di medicina ambientale (Sima) che ha analizzato il fenomeno nel corso della prima conferenza internazionale di medicina ambientale organizzata in collaborazione con l'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara. L'escalation della crisi in Medio Oriente ha fatto salire le quotazioni petrolifere del 6,5% in meno di tre giorni: petrolio più caro equivale apiù alti in tutti i settori, a partire dai carburanti e dai trasportialla produzione della plastica e ai benidistribuiti su gomma. (Quotidiano)