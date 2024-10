Pedone investito e ucciso a Forlì: attraversa la strada, falciato da un’auto davanti alla moglie (Di domenica 6 ottobre 2024) Forlì, 6 ottobre 2024 – Una terribile tragedia a due passi da casa: Anseride Guardigli, 69 anni, è morto ieri sera poco prima alle 22, lungo via Decio Raggi a Carpena. Stava attraversando a piedi la strada, rincasando, quando una Renault Clio lo ha travolto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sembrava una serata come tante altre. Insieme alla moglie era stato accompagnato a casa: l’auto, che non guidava nessuno dei coniugi, si era accostata sul ciglio di via Decio Raggi, dalla parte opposta rispetto alla casa della coppia, quasi all’altezza di via Brando Brandi. Un saluto veloce, magari un ringraziamento per il passaggio fin quasi a casa (l’auto su cui Guardigli ha viaggiato proveniva da Meldola e procedeva verso Forlì). Quasi. Perché restava da attraversare la strada. La prima a percorrere l’asfalto in senso longitudinale è stata la donna. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Una terribile tragedia a due passi da casa: Anseride Guardigli, 69 anni, è morto ieri sera poco prima alle 22, lungo via Decio Raggi a Carpena. Stavando a piedi la, rincasando, quando una Renault Clio lo ha travolto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sembrava una serata come tante altre. Insiemeera stato accompagnato a casa: l’auto, che non guidava nessuno dei coniugi, si era accostata sul ciglio di via Decio Raggi, dparte opposta rispettocasa della coppia, quasi all’altezza di via Brando Brandi. Un saluto veloce, magari un ringraziamento per il passaggio fin quasi a casa (l’auto su cui Guardigli ha viaggiato proveniva da Meldola e procedeva verso). Quasi. Perché restava dare la. La prima a percorrere l’asfalto in senso longitudinale è stata la donna. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Pedone investito e ucciso a Forlì: attraversa la strada, falciato da un’auto davanti alla moglie

