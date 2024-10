Napoli, omicidio Procopio Luigi: fermato un uomo (Di domenica 6 ottobre 2024) Il fermato è stato rintracciato a Milano ed è gravemente indiziato dell’omicidio avvenuto il 30 settembre scorso nel centro di Napoli Nella tarda serato del 4 ottobre, il personale della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del personale della Squadra Mobile di Milano ed il supporto tecnico del Servizio Centrale Operativo, ha tratto in arresto un uomo, rintracciato nel capoluogo lombardo. L’indagato è destinatario di decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso nei giorni scorsi dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che coordina le indagini, in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di Procopio Luigi, avvenuto lo scorso 30 settembre 2024 nel centro di Napoli. (Puntomagazine) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè stato rintracciato a Milano ed è gravemente indiziato dell’avvenuto il 30 settembre scorso nel centro diNella tarda serato del 4 ottobre, il personale della Squadra Mobile di, con l’ausilio del personale della Squadra Mobile di Milano ed il supporto tecnico del Servizio Centrale Operativo, ha tratto in arresto un, rintracciato nel capoluogo lombardo. L’indagato è destinatario di decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso nei giorni scorsi dalla direzione distrettuale antimafia diche coordina le indagini, in quanto gravemente indiziato dell’di, avvenuto lo scorso 30 settembre 2024 nel centro di

Napoli, ucciso da un parente per un debito da 5mila euro. L'assassino fermato a Milano - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Luigi Procopio. . Il fermato Antonio Amoroso è un parente acquisito di Procopio: sarebbe infatti nipote della moglie della vittima. Secondo le indagini Procopio sarebbe stato assassinato da un parente per un debito di appena 5mila euro, sulla cui natura sono ... (Tg24.sky)

Luigi Procopio, ucciso a Napoli davanti al figlio: il presunto killer fermato a Milano - . L’uomo è ora destinatario di un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso nei giorni scorsi dalla Direzione distrettuale antimafia. Ad effettuare l’arresto sono stati gli uomini della gli uomini della Squadra Mobile del capoluogo partenopeo, con l’ausilio del personale della Squadra ... (Thesocialpost)

