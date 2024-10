Napoli Basket ancora sconfitto, vince Trieste per 83-92 (Di domenica 6 ottobre 2024) Riporta il sito ufficiale del Napoli Basket che al termine di una gara combattuta ed equilibrata il Napoli Basket cede nel finale a Trieste e rinvia l’appuntamento con il suo primo successo in campionato. Napoli Basket – Pallacanestro Trieste: Primo Quarto Inizio difficile per Napoli. Trieste in due minuti parte 0-7. È di Pangos il primo canestro degli azzurri. Contro break 6-0 Napoli con una bomba di Copeland che accorcia 6-7. La schiacciata di Manning Jr regala a Napoli il pareggio 11-11. I liberi dell’ ex Brown riportano avanti Trieste a metà periodo 11-15.Trieste mantiene il vantaggio di 4 lunghezze a tre dal termine del primo quarto sul 16-20. Napoli accorcia con Manning jr ed un libero di Dreznjak. Treier firma il primo sorpasso Napoli sul punteggio di 21-20 ad un minuto dalla fine. ancora una bomba di Treier fissa il punteggio del primo tempo sul 24-20 per Napoli. (Terzotemponapoli) (Di domenica 6 ottobre 2024) Riporta il sito ufficiale delche al termine di una gara combattuta ed equilibrata ilcede nel finale ae rinvia l’appuntamento con il suo primo successo in campionato.– Pallacanestro: Primo Quarto Inizio difficile perin due minuti parte 0-7. È di Pangos il primo canestro degli azzurri. Contro break 6-0con una bomba di Copeland che accorcia 6-7. La schiacciata di Manning Jr regala ail pareggio 11-11. I liberi dell’ ex Brown riportano avantia metà periodo 11-15.mantiene il vantaggio di 4 lunghezze a tre dal termine del primo quarto sul 16-20.accorcia con Manning jr ed un libero di Dreznjak. Treier firma il primo sorpassosul punteggio di 21-20 ad un minuto dalla fine.una bomba di Treier fissa il punteggio del primo tempo sul 24-20 per

