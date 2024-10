Liga 2024/25, il Barcellona travolge l’Alaves 3-0: Lewandowski decisivo con la tripletta (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Barcellona batte 3-0 l’Alaves in trasferta e consolida il primo posto in classifica in Liga. Decisiva una tripletta di Robert Lewandowski, che sale a quota 10 gol segnati in campionato. La partita dei blaugrana è iniziata però malissimo. Dopo sei minuti Ferran Torres chiede il cambio a causa di un problema al bicipite femorale, andando a riempire un’infermeria che vede al suo interno già Dani Olmo, Fermín López e Gavi. Le note negative del Barcellona finiscono qui. Al 7? Lewandowski inizia il suo show e sfrutta un calcio piazzato di Raphinha per firmare l’1-0 di testa. Al 22? il raddoppio: Raphinha è sempre l’assist man, ma stavolta fa molto di più: scappa via sulla sinistra, entra in area e serve una palla d’oro al polacco che deve solo appoggiare in rete. Dieci minuti dopo arriva lo 0-3. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilbatte 3-0in trasferta e consolida il primo posto in classifica in. Decisiva unadi Robert, che sale a quota 10 gol segnati in campionato. La partita dei blaugrana è iniziata però malissimo. Dopo sei minuti Ferran Torres chiede il cambio a causa di un problema al bicipite femorale, andando a riempire un’infermeria che vede al suo interno già Dani Olmo, Fermín López e Gavi. Le note negative delfiniscono qui. Al 7?inizia il suo show e sfrutta un calcio piazzato di Raphinha per firmare l’1-0 di testa. Al 22? il raddoppio: Raphinha è sempre l’assist man, ma stavolta fa molto di più: scappa via sulla sinistra, entra in area e serve una palla d’oro al polacco che deve solo appoggiare in rete. Dieci minuti dopo arriva lo 0-3. (Sportface)

Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona, Liga 2024/2025 - Con il Real Madrid alle calcagna che continua a vincere, la squadra di Flick va alla ricerca dei tre punti per tenere a debita distanza i rivali e per blindare il primo posto almeno per altre due settimane. Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona ALAVES: In attesa BARCELLONA: In attesa The post ... (Sportface)

Liga, ottava giornata: il derby di Madrid finisce pari, l'Osasuna schianta il Barcellona - La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il Var convalida l'1-1. Si va al riposo sul doppio vantaggio per l'Osasuna e nella ripresa, dopo due chances per Lewandowski, il Barça accorcia: tiro dalla distanza di Pau Victor, Sergio Herrera si addormenta e subisce il 2-1. Prima parte di ... (Sport.quotidiano)

Flick esagera col turn over e il Barcellona perde. Sport: “Una Flickada, in Liga non si fanno esperimenti” - Perdere tre punti a Pamplona può costare molto caro a fine stagione“. Poi, quando sono entrate le due ali nel secondo tempo, l’attaccante è uscito dal campo. Hansi Flick ha rischiato troppo con il turn over che non ha funzionato. Non abbiamo giocato molto bene. La giovane stella va preservata e ... (Ilnapolista)

Due assist di Raphinha e tris del bomber polacco: così i blaugrana di Flick tornano in testa al campionato - Il Barcellona si riprende la vetta della Liga. I blaugrana rispondono, con una super prestazione al Real Madrid che ieri li aveva agganciati. La squadra di Hansi Flick fuori casa stende l'Alaves 3-0 e ...(gazzetta)

Alaves – Barcellona 0-3 al 45': tripletta Lewandowksi, qui i gol – VIDEO - Alaves - Barcellona: il primo tempo si chiude sul risultato di 0-3, ecco le immagini dei tre gol di Lewandowski ...(generationsport)