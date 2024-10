Lazio-Empoli 2-1 Zaccagni e Pedro in coro | Contenti per la vittoria

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Siamo veramente, stiamo creando qualcosa di bello ed emozionante. Trasmettiamo in campo quello che proviamo durante la settimana. Tutti devono guardare, è un giocatore e una persona straordinaria”. A dirlo è stato il centrocampista dellaMattia, ai microfoni di Dazn, al termine della sfida vinta 2-1 contro l‘. “Nuno Tavares è un giocatore straordinario, ci da tante soluzioni soprattutto in fase offensiva. Dobbiamo continuare su questa strada e ci toglieremo grandi soddisfazioni”, ha aggiunto. Intervistato anche il match winner: “Sono molto contento per la, la cosa più importante è la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo preso subito gol, ma poi abbiamo lavorato tutti insieme e abbiamo conquistato una bella. Per me è qualcosa di speciale, lavoro sempre forte per avere opportunità ed aiutare la squadra. (Sportface)