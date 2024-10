La Zenith in Romagna Punti pesanti in palio Gara da non fallire

(Di domenica 6 ottobre 2024)Prato a caccia dei primidella stagione. Oggi pomeriggio alle 15, nellavalevole come quinta giornata di andata del girone D di serie D, la squadra pratese andrà in trasferta sul campo della Sammaurese, a San Mauro Pascoli. Guardando la classifica quello di oggi è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, con il team guidato da Simone Settesoldi che è ancora in penultima posizione, con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate, e la Sammaurese che si trova appena davanti ai bluamaranto a quota 2. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato in questo avvio di stagione molto stentato. "Sarà la prima partita di un ciclo che ci vedrà affrontare anche Cittadella Vis Modena, Corticella e Progresso. (Sport.quotidiano)