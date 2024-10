La sinistra ama i sacrifici solo se li chiede lei (Di domenica 6 ottobre 2024) L’assalto a Giancarlo Giorgetti dopo le parole sulla manovra mostra il solito doppiopesismo dei «migliori». Oggi tacciano l’esecutivo di incompetenza. Ieri esaltavano le restrizioni imposte con il Covid e sulla guerra ripetevano lo slogan: «Pace o condizionatori?». (Di domenica 6 ottobre 2024) L’assalto a Giancarlo Giorgetti dopo le parole sulla manovra mostra il solito doppiopesismo dei «migliori». Oggi tacciano l’esecutivo di incompetenza. Ieri esaltavano le restrizioni imposte con il Covid e sulla guerra ripetevano lo slogan: «Pace o condizionatori?». (Laverita.info)

Laverita.info - La sinistra ama i sacrifici solo se li chiede lei

"Sono figlio di un pescatore, so chi può fare sacrifici": Giorgetti smonta le balle della sinistra - Parole nette, chiarissime, che non lasciano margini al dubbio. In questo momento questo governo con grande serietà, perché il mio mestiere non è facile, sta cercando di tradurre in fatti un principio di buonsenso", ha rimarcato. . Ma Giorgetti, nel corso della settimana, è stato al centro ... (Liberoquotidiano)