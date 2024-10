La pioggia mette in difficoltà l’ATP di Shanghai. Tutti i match rinviati a domani: coinvolti 3 italiani (Di domenica 6 ottobre 2024) Rallenta notevolmente il programma dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso nell’omonima città cinese: il meteo inclemente costringe gli organizzatori a rinviare ben 21 match, 13 di singolare ed 8 di doppio, riprogrammati Tutti domani. Si sta giocando soltanto sul campo principale, dotato di copertura: sui campi esterni, invece, non si è disputato neppure un 15: dei 13 match di singolare, ben 9 riguardano il secondo turno della parte bassa, che si sarebbe dovuto completare addirittura ieri. Tre di questi match sabato erano iniziati quando è arrivata la pioggia: in singolare il tabellone è decisamente disallineato al termine della giornata odierna. Quattro tennisti sono al quarto turno, tra cui Jannik Sinner, mentre altri quattro dovrebbero raggiungerli domani. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) Rallenta notevolmente il programma delloMasters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso nell’omonima città cinese: il meteo inclemente costringe gli organizzatori a rinviare ben 21, 13 di singolare ed 8 di doppio, riprogrammati. Si sta giocando soltanto sul campo principale, dotato di copertura: sui campi esterni, invece, non si è disputato neppure un 15: dei 13di singolare, ben 9 riguardano il secondo turno della parte bassa, che si sarebbe dovuto completare addirittura ieri. Tre di questisabato erano iniziati quando è arrivata la: in singolare il tabellone è decisamente disallineato al termine della giornata odierna. Quattro tennisti sono al quarto turno, tra cui Jannik Sinner, mentre altri quattro dovrebbero raggiungerli

