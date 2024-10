"Italia Viva sta andando a sinistra". In sette si dimettono dal partito (Di domenica 6 ottobre 2024) Non hanno digerito il progetto di ’campo largo’, cioè di alleanza con Pd, 5Stelle e Avs. Per questo hanno deciso di lasciare Italia Viva. Nessun ripensamento nei sette esponenti senesi del partito di Matteo Renzi, che ieri hanno ufficializzato il loro addio. Si tratta del segretario provinciale Paolo Cucini e di figure di spicco come Fosco Vivi, Mario Morellini, Felice Matrisciano, Roberto Fanciullini, Franco Mari e Samuela Boldrini. Tutti accusano il leader Matteo Renzi di "un repentino cambio di linea" rispetto al congresso del 2023. "Alle ultime amministrative – spiega Cucini – abbiamo trovato l’accordo con il Pd in vari comuni della provincia, infatti abbiamo eletto due assessori, 10 consiglieri e un sindaco, cioè Giuseppe Stiaccini di Castellina in Chianti". (Di domenica 6 ottobre 2024) Non hanno digerito il progetto di ’campo largo’, cioè di alleanza con Pd, 5Stelle e Avs. Per questo hanno deciso di lasciare. Nessun ripensamento neiesponenti senesi deldi Matteo Renzi, che ieri hanno ufficializzato il loro addio. Si tratta del segretario provinciale Paolo Cucini e di figure di spicco come Fosco Vivi, Mario Morellini, Felice Matrisciano, Roberto Fanciullini, Franco Mari e Samuela Boldrini. Tutti accusano il leader Matteo Renzi di "un repentino cambio di linea" rispetto al congresso del 2023. "Alle ultime amministrative – spiega Cucini – abbiamo trovato l’accordo con il Pd in vari comuni della provincia, infatti abbiamo eletto due assessori, 10 consiglieri e un sindaco, cioè Giuseppe Stiaccini di Castellina in Chianti". (Lanazione)

Festa dei Nonni, premiati i più giovani d'Italia: Alfonso Tirotta e Linda Porcasi hanno meno di 40 anni - In occasione della Festa dei Nonni, Linda Porcasi (39 anni) e Alfonso Tirotta (37), i più giovani d'Italia, hanno ricevuto un premio speciale alla Camera dei Deputati. (Notizie.virgilio)

Turetta, Petrolini e gli altri: quei bravi ragazzi che hanno sconvolto l’Italia. “Figli dell’epoca in cui vivono” - “Salutava tutti, educato e sportivo”, il 17enne di Viadana. Il giovane di Viadana, che si trova nel carcere minorile Beccaria di Milano, era un cultore di arti marziali. Come se niente fosse accaduto. A Paderno Dugnano, in provincia di Monza, nella notte tra il 31 agosto ed il 1 settembre scorso, ... (Notizie)

Vacanze da incubo: intossicazione alimentare per 40 turisti italiani. Ecco dove (e cosa hanno mangiato) - intossicazione alimentare per 40 turisti italiani: è successo in Turchia. L'articolo Vacanze da incubo: intossicazione alimentare per 40 turisti italiani. I turisti potrebbero aver mangiato cibi che non rispettavano le norme igieniche sulla conservazione e preparazione. La vacanza si è ... (Urbanpost)