Israele, un morto e 8 feriti in attacco (Di domenica 6 ottobre 2024) 15.14 Una persona è stata uccisa e altre 8 sono rimaste ferite durante un attacco alla stazione centrale degli autobus nella città di Beersheva, nel sud di Israele. I feriti, tutti ventenni, sono stati ricoverati in ospedale. Uno dei feriti è grave. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom. La polizia non ha identificato l'assalitore, ma ha dichiarato che si tratta di un attacco terroristico. I media locali affermano che l'assalitore è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. (Di domenica 6 ottobre 2024) 15.14 Una persona è stata uccisa e altre 8 sono rimaste ferite durante unalla stazione centrale degli autobus nella città di Beersheva, nel sud di. I, tutti ventenni, sono stati ricoverati in ospedale. Uno deiè grave. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom. La polizia non ha identificato l'assalitore, ma ha dichiarato che si tratta di unterroristico. I media locali affermano che l'assalitore è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. (Servizitelevideo.rai)

Israele, attacco terroristico alla stazione di Beersheba: 1 morto e 8 feriti - Il terrorista è stato ucciso. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – attacco terroristico oggi in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: il bilancio al momento è di un morto, vittima dell'attentatore, e 8 ... (Webmagazine24)

Israele, attacco terroristico alla stazione di Beersheba: 1 morto e 8 feriti - (Adnkronos) – attacco terroristico oggi in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: il bilancio al momento è di un morto, vittima dell'attentatore, e 8 feriti che sono stati ricoverati in ospedale. La polizia sta indagando per stabilire se l'attacco sia stato compiuto sia con ... (Periodicodaily)

Gaza, raid aerei di Israele su moschea Shuhada al-Aqsa e scuola Ibn Rushd, nell’area di Deir al Balah, 24 morti e 93 feriti - In precedenza fonti medi . Lo riferiscono fonti dell'Ospedale dei Martiri di al-Aqsa, che si trova proprio di fronte alla moschea. Gaza: nella notte raid aerei di Israele hanno colpito la moschea Shuhada al-Aqsa e la scuola Ibn Rushd, nell’area di Deir al Balah, provocando 24 morti e almeno 93 ... (Ilgiornaleditalia)