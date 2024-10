Incidente mortale tra due auto sull'Adriatica: statale chiusa (Di domenica 6 ottobre 2024) Gravissimo Incidente nel tratto ravennate della statale Adriatica nel primo pomeriggio di domenica. Le informazioni sono ancora poche, ma purtroppo nel sinistro, che ha coinvolto due auto, si registra una vittima. La strada statale è stata chiusa tra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe. Sul (Di domenica 6 ottobre 2024) Gravissimonel tratto ravennate dellanel primo pomeriggio di domenica. Le informazioni sono ancora poche, ma purtroppo nel sinistro, che ha coinvolto due, si registra una vittima. La stradaè statatra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe. Sul (Ravennatoday)

Incidente mortale sull'Adriatica: statale chiusa - Le informazioni sono ancora poche, ma purtroppo si registra una vittima. Sul posto i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco. La strada statale è stata chiusa tra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe. Gravissimo Incidente nel tratto ravennate della statale Adriatica nel primo pomeriggio di

