Gli alluvionati chiedono risarcimenti un comitato anche a Traversara | Disastro frutto di incompetenza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ravenna, 6 ottobre 2024 – I cittadini di– la frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, straziata per la seconda volta in pochi giorni da acqua e fango -risposte.sul fronte dei. Per questo, su iniziativa di un residente, il geometra Gianluca Sardelli, si stanno gettando le basi per la formazione di un. La gente è esasperata, le chiacchiere non bastano più, servono soldi. Inondazioni in Emilia-Romagna. Nella notte il fiume Lamone ha tracimato dal cantiere di ricostruzione dell' argine allagando la zona rossa di. «Lo strumento delè necessario, soprattutto alla luce di quanto è successo il 3 ottobre, quando l’acqua del Lamone ha tracimato dallo stesso punto in cui si è verificata la rotta del 19 settembre scorso», spiega Sardelli. (Ilrestodelcarlino)