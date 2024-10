Gatti RAMMARICATO: «Non ci sono alibi. Ecco come ha influito l’assenza di QUEL GIOCATORE» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il difensore bianconero Federico Gatti ha parlato nel post-partita di Juve Cagliari: Ecco le sue attuali dichiarazioni Il difensore bianconero Federico Gatti ha parlato così dopo Juve Cagliari, ai microfoni di DAZN, nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SERVIVA UN ALTRO ATTEGGIAMENTO – «Non ci sono alibi, oggi era da vincere a qualsiasi costo. C’è grande (Di domenica 6 ottobre 2024) Il difensore bianconero Federicoha parlato nel post-partita di Juve Cagliari:le sue attuali dichiarazioni Il difensore bianconero Federicoha parlato così dopo Juve Cagliari, ai microfoni di DAZN, nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SERVIVA UN ALTRO ATTEGGIAMENTO – «Non ci, oggi era da vincere a qualsiasi costo. C’è grande (Calcionews24)

Calcionews24 - Gatti RAMMARICATO | Non ci sono alibi Ecco come ha influito l’assenza di QUEL GIOCATORE

Piante tossiche per cani e gatti, ecco quali sono - Quando si ha un cane o un gatto bisogna prestare particolare attenzione anche alle Piante. Alcune di queste, infatti, sono pericolose per i nostri pet in quanto tossiche. Vediamo quali possiamo coltivare per abbellire casa e giardino e quali, invece, devono essere evitate. Le Piante... (Veronasera)

La Regione Piemonte tutela il benessere dei gatti randagi: ecco in che modo lo fa - La Regione Piemonte ha deciso di finanziare 25 progetti sul territorio regionale volti alla tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia. Il focus di quest'anno è rivolto ai gatti randagi. Nel torinese in totale sono stati finanziati progetti di otto Comuni. Il bando La... (Torinotoday)

Aglio, cipolla, uva e avocado: ecco le insospettabili sostanze mortali per cani e gatti. Il veterinario: “Attenzione anche a queste piante” - Il cane o il gatto comincia a vomitare, appare letargico o nervoso, respira male? Potrebbe esserci un problema serio. Il carbone può assorbire parte delle tossine nel tratto gastrointestinale, limitando i danni, ma non è sempre la soluzione ideale. Un’altra sostanza da tenere d’occhio, che gli ... (Ilfattoquotidiano)