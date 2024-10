Dopo Megalopolis tonfo al box office anche per Joker 2

(Di domenica 6 ottobre 2024)di Francis Ford Coppola, un altro film d'autore,Folie à Deux, ha fattoal box. Il sequel di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga costato alla Warner Bros oltre 200 milioni di dollari, ne ha incassati appena 47 al debutto nelle sale, ben al di sotto delle proiezioni per il primo fine settimana. Quel che e' peggio per2 e' il verdetto degli spettatori: un sonoro D su Cinemascore, ancora meno del D+ ottenuto da. Altrettanto impietoso il verdetto dei critici: "E' una sfacchinata così cupa e spiacevole da rendere difficile capire perché sia stato realizzato o per chi", ha stigmatizzato il New York Times ricordando che il primoaveva vinto il Leone d'Oro a Venezia, rastrellato piu' di un miliardo worldwide e ottenuto 11 candidature agli Oscar tra cui per best picture e una statuetta per Phoenix come miglior attore. (Quotidiano)