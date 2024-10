Come è stato fatto il piano sequenza della puntata finale de Gli Anelli del Potere?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ladeglidelci riporta alla battaglia dell’Eregion, ancora in corso, e nel bel mezzo dell’assalto da parte delle truppe degli orchi, grazie a ungirato da Charlotte Brändström (The Witcher, Sh?gun, The Outsider). La regista ha parlato con The Wrap dei dietro le quinterealizzazionescena, inserita su sua esplicita richiesta: “Ho iniziato a riguardarmi un sacco di film,ad esempio Salvate il soldato Ryan e The Northman. Specialmente nell’ultimo, sono rimasta davvero impressionata da tutte le scene d’azione ele hanno gestite. C’erano un sacco di pianinel villaggio vichingo. E ho pensato che fosse un modo davvero interessante di raccontare alcune scene e che ne volevo assolutamente girare una anche io. Ne ho parlato subito con Patrick (McKay) che ha acconsentito a inserirlo. (Metropolitanmagazine)