Catanzaro - Modena 2 a 2 | Canarini raggiunti al 90', non bastano i gol di Abiuso e Idrissi (Di domenica 6 ottobre 2024) Finisce 2 a 2 tra Catanzaro e Modena, terzo pareggio stagionale fuori casa dei Canarini che subiscono il secondo gol al 90', nonostante una buona rimonta arrivata in risposta al gol iniziale dei calabresi.Il primo quarto d'ora è giocato ad alta intensità da parte di entrambe le squadre, la (Di domenica 6 ottobre 2024) Finisce 2 a 2 tra, terzo pareggio stagionale fuori casa deiche subiscono il secondo gol al 90', nonostante una buona rimonta arrivata in risposta al gol iniziale dei calabresi.Il primo quarto d'ora è giocato ad alta intensità da parte di entrambe le squadre, la (Modenatoday)

Modenatoday - Catanzaro - Modena 2 a 2 | Canarini raggiunti al 90' non bastano i gol di Abiuso e Idrissi

Formazioni ufficiali Catanzaro-Modena, Serie B 2024/2025 - Le Formazioni ufficiali di Catanzaro-Modena, partita valida per l’ottava giornata della Serie B 2024/2025. Ecco le scelte dei due allenatori. Catanzaro leggermente favorito in virtù del fattore campo, ma si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata. Formazioni ufficiali ... (Sportface)

Modena, vietato sbagliare domani a Catanzaro, Bisoli: "Siamo affamati di punti" - Il risultato migliore sarebbe, ovviamente, la vittoria ma anche un pareggio non è da buttare considerato il. . . . domani alle 15 il Modena affronterà il Catanzaro in trasferta, una partita complicata per i canarini e da non sbagliare per evitare di essere risucchiati dalle zone basse della ... (Modenatoday)

Catanzaro vs Modena: le probabili formazioni - Catanzaro vs Modena si giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo. Gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Nelle ultime tre giornate sono arrivati due pareggi contro Cittadella e Salernitana e la sconfitta contro la Cremonese. Non ... (Sport.periodicodaily)

La Mantia salva Caserta: il Catanzaro agguanta il Modena nel finale, 2-2 in un “Ceravolo” vestito a festa - Il Catanzaro pareggia contro il Modena: La Mantia salva Caserta, che in caso di sconfitta sarebbe entrato in una crisi difficile ...(strettoweb)

Diretta Live di Catanzaro-Modena Serie B 2024/2025. La cronaca della partita - Catanzaro - Modena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2024/2025. La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.(sport.virgilio)

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminate tutte le gare, si gioca solo al 'San Vito-Marulla' - 35' Pareggia il Modena al 'Ceravolo'. Cross da calcio d'angolo sul primo palo dove sbuca Abiuso, la cui deviazione beffa Pigliacelli e si infila in rete. 29' Gioiello di Situm, Catanzaro in vantaggio.(tuttob)