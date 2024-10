Case popolari, 20 milioni di euro per l’efficientamento energetico: lavori in nove comuni (Di domenica 6 ottobre 2024) Quasi 20 milioni di euro di investimento di Ater Latina per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio gestito. Si tratta di fondi regionali che sono stati utilizzati in diversi comuni della provincia pontina tra cui Latina, Sezze, Aprilia, Cisterna, Terracina, Sabaudia, Gaeta, Minturno (Di domenica 6 ottobre 2024) Quasi 20didi investimento di Ater Latina per l'efficientamentodel patrimonio edilizio gestito. Si tratta di fondi regionali che sono stati utilizzati in diversidella provincia pontina tra cui Latina, Sezze, Aprilia, Cisterna, Terracina, Sabaudia, Gaeta, Minturno (Latinatoday)

Concessioni idroelettriche: in arrivo 75 milioni di euro per la provincia di Sondrio - Arrivano per la provincia di Sondrio 75 milioni di euro attraverso l’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) sottoscritto nel luglio 2007, relativi ai canoni delle Concessioni idroelettriche. Si tratta di una cifra record, che supera di ben 15 milioni, i 60 ottenuti dal territorio di... (Sondriotoday)

Nuova scuola, parte la costruzione. Il Pnrr porta in dote 2 milioni di euro - Al piano terra l’atrio svolgerà sia una funzione distributiva che di area a comune per le due sezioni, inoltre ci sarà uno spazio per le attività pratiche (spogliatoio, lavabi e servizi) oltre alla mensa con relativa cucina. L’edificio della Nuova scuola dell’infanzia sarà virtuoso dal punto di ... (Lanazione)

La Galleria, Palazzo Marino e il Sacrario: 15 milioni di euro per preservare i monumenti di Milano - Per l’esecuzione dei lavori, sarà concluso un Accordo Quadro con un solo operatore attraverso procedura pubblica. Il Sacrario è di proprietà del Ministero della Difesa, con il quale il Comune ha sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede la manutenzione straordinaria a carico ... (Ilgiorno)