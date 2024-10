Calciomercato.com – Roma, riecco Zalewski: torna in campo contro il Monza, rivelazione di Juric sul futuro|Serie A (Di domenica 6 ottobre 2024) 2024-10-06 18:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nella sfida contro il Monza, la Roma ritrova Nicola Zalewski. Il calciatore polacco scende in campo per la prima volta con la maglia giallorossa dopo il reintegro in rosa. Zalewski, mandato in campo da Juric nel primo tempo dopo l’infortunio di Stephan El Shaarawy, era finito ai margini del progetto a causa del mancato rinnovo del contratto e della trattativa saltata con il Galatasaray ad inizio settembre. Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro il Monza, l’allenatore della Roma ha rivelato che la trattativa per il rinnovo tra Zalewski e la dirigenza giallorossa è ripresa: “Con Zalewski si è tornato a parlare di rinnovo e spero che possa tornare a essere utile”. Il classe 2002 ha un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2025. (Di domenica 6 ottobre 2024) 2024-10-06 18:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Nella sfidail, laritrova Nicola. Il calciatore polacco scende inper la prima volta con la maglia giallorossa dopo il reintegro in rosa., mandato indanel primo tempo dopo l’infortunio di Stephan El Shaarawy, era finito ai margini del progetto a causa del mancato rinnovo del contratto e della trattativa saltata con il Galatasaray ad inizio settembre. Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfidail, l’allenatore dellaha rivelato che la trattativa per il rinnovo trae la dirigenza giallorossa è ripresa: “Consi èto a parlare di rinnovo e spero che possare a essere utile”. Il classe 2002 ha un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2025. (Justcalcio)

Roma, riecco Zalewski: torna in campo contro il Monza, rivelazione di Juric sul futuro - Nella sfida contro il Monza, la Roma ritrova Nicola Zalewski. Il calciatore polacco scende in campo per la prima volta con la maglia giallorossa... (Calciomercato)

Monza-Roma: fuori El Shaarawy per infortunio, torna in campo Zalewski - Subito un cambio forzato per la Roma di Ivan Juric. The post Monza-Roma: fuori El Shaarawy per infortunio, torna in campo Zalewski appeared first on SportFace. El Shaarawy è uscito al 20? a causa di un problema fisico alla gamba sinistra. Al suo posto è tornato in campo, dopo essere stato ... (Sportface)

Roma, Juric: "Zalewski ha ripreso a parlare di rinnovo con la società. Dybala? Grande dispiacere" - Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: `Ho trovato dei ragazzi predisposti al lavoro,... (Calciomercato)

?? Diretta Live Monza Roma : le squadro si avviano negli spogliatoi a reti bianche - Costretto a rinunciare a Hummels e Dybala, che sono rimasti a Trigoria, Ivan Juric sceglie la via della continuità : il Pichichi Dovbyk avrà le idee di Soulè e la corsa di Pellegrini come armi di ...(monza-news)

El Shaarawy, infortunio durante Monza-Roma: costretto al cambio. Cosa è successo e come sta - Prima brutta notizia per i tifosi giallorossi. Stephan El Shaarawy ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 19 di Monza-Roma. Dopo un contrasto al 18' è rimasto ...(ilmessaggero)

Roma, il ritorno in campo di Zalewski contro il Monza - Nicola Zalewski ritorna in campo: nella partita tra Monza e Roma, valida per la 7ª giornata di Serie A, il giocatore polacco è ritornato nell'organico giallorosso dopo le vicende che lo avevano ...(gianlucadimarzio)