Basket Matelica si smarrisce sul più bello Pesaro vince in rimonta sul filo di lana

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bramante62 Vigor59 BRAMANTE : Crescenzi 10, Ricci 6, Sgarzini 6, Ferretti ne, Ferri 12, Nicolini E. 6, Centis 2, Rinaldi 14, Stefani 2, Panzieri 4, Lanci ne. All. Nicolini M. VIGOR HALLEY: Rolli 6, Panzini 9, Mentonelli 3, Iacono ne, Dieng 7, Morgillo 15, Ferretti, Mazzotti 3, Riccio 16, Gaeta, Musci ne. All. Trullo. Parziali: 16-15, 28-36, 51-55, 62-59. Note: usciti per 5 falli Stefani (). Ecco la prima vittoria del Bramante, mentre(vittoriosa nel primo turno) finisce ko in volata. Una partita giocata suldell’equilibrio. Nel secondo quarto gli ospiti provano a staccare i locali con un parziale di 12 a 21. Si va all’intervallo conavanti di +8. Nella ripresa però i ragazzi di coach Nicolini tirano fuori le unghie e crescono di intensità. (Ilrestodelcarlino)