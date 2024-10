Basket B nazionale / La Ristopro è super a Ruvo 65-83: prima vittoria in regular season (Di domenica 6 ottobre 2024) Fabriano comanda per 40? al PalaColombo con una grande prova su entrambi i lati del campo. Il trascinatore nel finale è Pierotti, la squadra di Niccolai vince e dimentica i beffardi epiloghi con Rieti e Roseto VALLESINA, 6 ottobre 2024 – La Ristopro si sblocca in campionato ed espugna il PalaColombo di Ruvo di Puglia 65-83. La squadra di Niccolai è pressochè perfetta nei 40’ e comanda le operazioni dal primo quarto, riuscendo poi a respingere nel finale di terza frazione il pericoloso rientro della squadra di casa, priva di Markovic. A prendersi la scena nella seconda parte di gara è di nuovo il play argentino Pierotti, irrefrenabile: 26 punti con sei triple a 10 assist per 38 di valutazione. La vittoria è però del collettivo fabrianese, in grado di mettere la partita sui suoi binari dall’avvio: dopo 7’ è 6-14, con Molinaro e Gnecchi protagonisti, e Rajola è costretto al timeout. (Di domenica 6 ottobre 2024) Fabriano comanda per 40? al PalaColombo con una grande prova su entrambi i lati del campo. Il trascinatore nel finale è Pierotti, la squadra di Niccolai vince e dimentica i beffardi epiloghi con Rieti e Roseto VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Lasi sblocca in campionato ed espugna il PalaColombo didi Puglia 65-83. La squadra di Niccolai è pressochè perfetta nei 40’ e comanda le operazioni dal primo quarto, riuscendo poi a respingere nel finale di terza frazione il pericoloso rientro della squadra di casa, priva di Markovic. A prendersi la scena nella seconda parte di gara è di nuovo il play argentino Pierotti, irrefrenabile: 26 punti con sei triple a 10 assist per 38 di valutazione. Laè però del collettivo fabrianese, in grado di mettere la partita sui suoi binari dall’avvio: dopo 7’ è 6-14, con Molinaro e Gnecchi protagonisti, e Rajola è costretto al timeout. (vallesina.tv)

