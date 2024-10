Vanoli: «Torino con valori contro un’Inter veramente forte. Rischiato il pari!» (Di sabato 5 ottobre 2024) L’Inter rischia qualcosa di troppo ma si porta comunque a casa i tre punti. Al termine del match Paolo Vanoli fa il punto della situazione del suo Torino. COMPLIMENTI – In panchina per Inter-Torino c’è il suo vice, ma davanti ai giornalisti di Sky Sport 24 parla mister Paolo Vanoli risponde ai giornalisti di Sky così: «Zapata? Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio. Adesso è presto per capire cos’è, aspettiamo gli esami strumentali quando rientreremo domani. L’espulsione di Maripan? Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere, soprattutto all’inizio della partita. Questo ci ha complicato molto ma faccio i complimenti alla mia squadra». Vanoli e i valori dimostrati dal Torino contro l’Inter MIGLIORARE – Paolo Vanoli continua: «Una cosa che dobbiamo migliorare è anche l’attenzione della marcatura in area. (Di sabato 5 ottobre 2024) L’Inter rischia qualcosa di troppo ma si porta comunque a casa i tre punti. Al termine del match Paolofa il punto della situazione del suo. COMPLIMENTI – In panchina per Inter-c’è il suo vice, ma davanti ai giornalisti di Sky Sport 24 parla mister Paolorisponde ai giornalisti di Sky così: «Zapata? Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio. Adesso è presto per capire cos’è, aspettiamo gli esami strumentali quando rientreremo domani. L’espulsione di Maripan? Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere, soprattutto all’inizio della partita. Questo ci ha complicato molto ma faccio i complimenti alla mia squadra».e idimostrati dall’Inter MIGLIORARE – Paolocontinua: «Una cosa che dobbiamo migliorare è anche l’attenzione della marcatura in area. (Inter-news)

