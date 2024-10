Talleres Cordoba-Belgrano de Cordoba (domenica 06 ottobre 2024 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 5 ottobre 2024) Al Mario Alberto Kempes di Cordoba per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes tra i padroni di casa del Talleres Cordoba e rivali cittadini del Belgrano de Cordoba. Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in corsa per il titolo salendo fino al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (Infobetting) (Di sabato 5 ottobre 2024) Al Mario Alberto Kempes diper la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes tra i padroni di casa dele rivali cittadini delde. Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in corsa per il titolo salendo fino al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Talleres Cordoba-Belgrano de Cordoba (domenica 06 ottobre 2024 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici - Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in corsa per il titolo salendo fino al […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . Al Mario Alberto Kempes di Cordoba per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes ... (Infobetting)

River Plate-Talleres Cordoba (domenica 29 settembre 2024 ore 23:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Il Millionario sotto la guida di Marcelo Gallardo, sembra aver finalmente trovato solidità e continuità di risultati, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . Al Mas Monumental di Buenos Aires per la Sedicesima Giornata della Liga Profesional, il River Plate fresco semifinalista di Copa ... (Infobetting)

River Plate-Talleres Cordoba (domenica 29 settembre 2024 ore 23:15): formazioni, quote, pronostici - Al Mas Monumental di Buenos Aires per la Sedicesima Giornata della Liga Profesional, il River Plate fresco semifinalista di Copa Libertadores ospita il Talleres Cordoba, seconda forza del campionato assieme ad Atletico Huracan ed Union de Santa Fe. Il Millionario sotto la guida di Marcelo ... (Infobetting)