Sicurezza sul lavoro Sbarra | Estendere a tutti i settori patente a crediti dell’edilizia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il segretario generale della Cisl, Luigi, torna sul tema dellasula margine della ‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano. “Bisogna affrontare questa lunga scia di sangue, intanto rafforzando le misure sanzionatorie e le azioni repressive. Più verifiche, più controlli, più ispezioni nei luoghi di, bisogna assumere più ispettori e tecnici della prevenzione, incrociare le banche date, limitare questa lunga catena di appalti e subappalti, applicare. I contratti maggiormente e comparativamente rappresentativi e poi bisognaad altri comparti equestache è entrata in vigore qualche giorno fa per il settore, delle costruzioni e dei cantieri mobili. Questa azione repressiva non basta se non viene collegata ad un’altra strategia che è quella della prevenzione e della formazione.