Scontro tra due auto Una donna resta ferita

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un altro incidente scuote le strade cittadine. Ieri mattina, intorno alle 10, duesono rimaste coinvolte in unoin via della Cooperazione, in direzione Ferrara. Per l’esattezza, dopo il sottopassaggio all’intersezione con via Marzabotto. Qui, una Fiat 500, con al volante una cinquantaquattrenne, mentre percorreva l’asse attrezzato, è entrata in contatto con un un’altra, un’Audi Q5, con alla guida un trentaseienne, che si stava immettendo in carreggiata. Il contatto, fortunatamente, non è stato grave e solamente la conducente ha riportato ferite: laè stata trasportata a Imola con l’ambulanza in codice giallo per lesioni lievi. Entrambi i conducenti sono residenti a Imola. Lo, su cui è intervenuta la polizia locale, si colloca sulla scia di giornate difficili per le nostre strade.