Promozione Il Moie Vallesina pareggia contro il Vismara | 0-0 al Pierucci

(Di sabato 5 ottobre 2024) Troppe le assenze nelle fila della formazioni di Matteo Rossi.comunque squadra quadrata e sempre in partita, 5 ottobre 2024 – La sfida trafinisce a rete inviolate: 0-0 alcon la squadra di mister Rossi che si esprime su buoni livelli, nonostante le assenze (Pieralisi squalificato con Marini e Nacciarriti in panchina) ma non riesce a trovare la via della rete. Primo tempo a tinte quasi interamente rossoblù, con i ragazzi di casa che già dai primi minuti si fanno vedere avanti, conquistando vari corner e mettendo timore alla retroguardia della formazione pesarese.