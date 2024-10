Lutto nel ciclismo | ucciso Marlon Perez l’ex campione del mondo juniores

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) È statoin Colombiadeldiatleta, 48enne, è stato colpito da una coltellata al collo a El Carmen de Viboral in Antioquia, dove viveva, dopo essere stato aggredito mentre stava passeggiando con il proprio cane. Trasportato d’urgenza in condizioni disperate è deceduto poche ore dal ricovero.aveva cominciato la sua carriera internazionale nella squadra Selle Italia e aveva partecipato a tre Giri d’Italia, nel 2004, 2005 e 2008. Inoltre, è statodeldella corsa a punti nel 1994, tre voltenazionale a cronometro e per tre volte ha rappresentato i colori delle Colombia alle Olimpiadi di Atlanta, Sydney e Atene, oltre che alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'articoloneldelCalcioWeb.