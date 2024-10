Il governo ci sta lavorando Pensioni una clamorosa novità in manovra | quali assegni salgono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si entra nei giorni caldissimi della, tra indiscrezioni e conferme. Giorni aperti dalle parole di Giancarlo Giorgetti, quella richiesta di "sacrifici" poi subito rimodulata. Nel frattempo prosegue, anche in maggioranza, il dibattito sulla possibilità di tassare gli extra-profitti, bancari in primis. Tra le ultime indiscrezioni anche quella di una maxi-tassa sulle sigarette, con un rincaro secco pari a 5 euro a pacchetto: unastangata, nel caso, che servirebbe a finanziare e rinnovare la Sanità. Tra gli altri capitoli, la previdenza. E nella mattinata di sabato 5 ottobre trapela che ilsarebbe al lavoro su un intervento sulleminime per tentare di portarle oltre i 621 euro.