Il gol di Jota riporta in vantaggio i Reds ‘sensazionali’ dopo lo spavento iniziale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-05 14:02:49 Breaking news: Il quarto gol stagionale di Diogoalla sua 100esima partita da titolare con la sua squadra ha regalato al Liverpool ilal Crystal Palace in Premier League sabato.che un gol di Eddie Nketiah al primo minuto per il Palace è stato escluso per fuorigioco, Kostas Tsimikas ha mandato via Cody Gakpo sulla sinistra, il cui cross ha incontrato la corsa diper consentire al nazionale portoghese di sparare. “L’abbiamo visto così tante volte in questa stagione”, ha detto a TNT Sports l’ex attaccante del Leeds Lucy Ward. “È lento, lento, lento e poi veloce. “Quando è veloce, se ne vanno tutti.arriva in ritardo Trevoh Chalobah; Non credo che Chalobah sapesse che avrebbe scalfito davanti a lui. Il Liverpool passa incontro il Crystal Palace con Diogo@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.