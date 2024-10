Highlights Treviso-Trapani 71-87 Serie A1 2024 2025 basket VIDEO

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Gran bella vittoria della squadra di Repesa, trascinata da John Petrucelli, mattatore della serata sin dal primo tempo e poi protagonista dell’allungo decisivo a cavallo tra il terzo e quarto periodo della partita. Ky Bowman miglior marcatore di, ma anche protagonista di qualche palla persa di troppo. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLAA1 GLI71-87,A1) SportFace. (Sportface)