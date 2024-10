Giovani lontani da scuola e lavoro X Factory a sostegno dei neet

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Intercettare iche non studiano né lavorano, i cosiddetti, e "attivarne le capacità": è l’obiettivo di X, un progetto che mette nel mirino il gruppo sempre più numeroso di“incagliati“ in una situazione che rischia di complicarsi con il trascorrere del tempo. Partner del Comune, che ha a disposizione 150mila euro, sono Città metropolitana di Milano e un gruppo di associazioni e parrocchie. "Il bando promosso da Anci costituiva un’occasione da non perdere – spiega Guido Bragato, assessore alle Politicheli –: proprio per l’oggetto dell’intervento, che individua i suoi beneficiari in una fascia di popolazione purtroppo sempre più numerosa, ma ancora difficile da individuare e, di conseguenza, da coinvolgere".