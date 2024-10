Genoa Gilardino in crisi ma non rischia per ora | la sosta per trovare la svolta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilvede lo spettro della. Non era certo la partita contro l’Atalanta – che si è imposta in casa per 5-1 – la partita per sperare di muovere la classifica, ma di fatto la squadra rossoblù non fa punti dal 15 settembre, quando un gol di De Winter nel recupero regalò il pareggio casalingo contro la Roma. Nel complesso cinque punti in classifica, frutto di una vittoria e di due pareggi, in sette giornate e nel mezzo anche l’eliminazione nel derby di Coppa Italia contro una Sampdoria in difficoltà. Troppo poco. Tanti, troppi, invece, i gol subiti: 15, nessuno ha fatto peggio. Peraltro sembrano esserci problemi nella tenuta della partita. Ilha subìto solamente tre gol nel primo tempo, il resto nella ripresa. Le difficoltà maggiori però sembrano essere legate alla costruzione e alla creazione di occasioni: cinque i gol segnati, terzo peggior attacco del campionato.