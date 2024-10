Frasi choc del professore alla Sapienza | Israele stato terrorista Del Debbio lo demolisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) All'Università Ladi Roma in settimana ha preso luogo un convegno dal titolo “PALESTINA: LE RAGIONI DEL GENOCIDIO E GLI ORIZZONTI DELLA LOTTA”. Avrebbe dovuto partecipare anche l'exLeila Khaled, famosa per aver dirottato nel '69 e nel '70 due aerei di linea e soprattutto nota per una foto che la ritrae mentre imbracciava una K47 con addosso una kefia. Ad ogni modo la Khaled - aderente al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina - si sarebbe dovuta collegare da remoto ma non è riuscita per problemi tecnici. IlLuciano Vasapollo, delegato dell'ex rettore de LaEugenio Gaudio per le relazioni con l'America Latina, ha tenuto il suddetto incontro: una manifestazione che non è piaciuta ai più, come si è visto durante la trasmissione “4 di sera”.