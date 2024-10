Eroica 2024 | in bici 9 000 appassionati da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 5 ottobre 2024) GAIOLE IN CHIANTI –: in9.000dailL’, grande festa lungo le strade di Gaiole in Chianti, Siena, per 9.000diil. Sabato 5 ottobre i primi 4.000 impegnati con leclette costruite prima del 1930 e un programma molto impegnativo di ben 209 chilometri, che dal Chianti arriva fino alla profonda Val d’Orcia. Domenica 6 ottobre ingli altri 5.000. Con festeggiamenti insieme alla Rai per i 100 anni di radio. Domenica 6 ottobre la Rai trasmetterà le immagini in diretta prima su RAI 3, dalle ore 9.00 alle ore 9.40, poi su RaiSport, dalle ore 9.40 alle ore 12.00 Si corre con leclette costruite prima del 1930. L’ideatore Giancarlo Brocci parla di “Olimpiade del sorriso, della passione, del rispetto, dei buoni sentimenti”.