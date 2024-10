Classifica del BelVivere 2024 | ecco le città dove si vive meglio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ladelè stata aggiornata al, registrando un balzo in avanti del Sud rispetto al Nord e al Centro Scatto del Sud che riduce il gap con il Nord e con il Centro. Pordenone scalza Bolzano e si prende un clamoroso primato nella. Sembra una gara di motociclistica, ma in realtà è solo il risultato di quanto emerge dalla sesta edizione del Rapporto sul Benre e la Generatività delle province italiane. Per la prima volta negli ultimi sei anni c’è bagarre in cima, con latrentina che scivola in decima posizione a causa, secondo quanto riporta Ansa, di una flessione nelle dimensioni della legalità e sicurezza, della demografia e famiglia, dell’ambiente cultura e turismo e dell’economia e inclusione. Ladelleitalianesi(Ansa Foto) – Cityrumors.itSi registra un calo anche di Prato.