Celentano risponde a Teocoli | Chiama quando vuoi io non ti rispondo perché ti voglio bene

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Nuovo capitolo in un botta e risposta tra vecchi amici: Adrianoha affidato al suo profilo Instagram la replica a quanto detto da Teodurante una puntata di Tintoria – il podcast dei comici Stefano Rapone e Daniele Tinti. Durante il dialogo con i due conduttori, il comico aveva accusato il cantante di aver interrotto la loro amicizia dopo 40 anni e di non aver più voluto avere rapporti con lui, nemmeno una telefonata. A qualche settimana dalle dichiarazioni di, Celentato ha risposto con un post su Instagram: “Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffriè da 5 anni che io nonalle tue telefonate, ma se io nonti! Come fai a non capirlo?”, ha scritto il ‘Molleggiato’.