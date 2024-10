Basket vittorie di Trento e Trapani negli anticipi di Serie A

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si sono appena conclusi i duedella seconda giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scese, Venezia, Treviso e, in una doppia sfida che già poteva dire molto sulle ambizioni delle quattro formazioni quest’anno. Ecco come è andata. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – UMANA REYER VENEZIA 82-70 Primo quarto molto equilibrato a, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari, ma è Venezia a provare a dare il primo scossone toccando il +7. Risponde subito la Dolomiti Energia, che si rifà sotto, ma ancora una volta sono Aamir Simms e compagni ad allungare e andare al primo stop avanti 17-21. Un parziale di 10-5 a inizio secondo quarto ribalta il risultato alla Il T Quotidiano Arena, poi si lotta punto a punto e alla fine di un periodo combattutissimo si va al riposo con Venezia avanti 39-41. (Oasport)