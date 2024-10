Anche Fano sarà capitale | di techno e house

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)mondiale della musica, con Dj provenienti da ogni parte del globo, noti per le loro esibizioni in città come New York e Ibiza. Adriatic Sound Festival, così si chiama l’evento musicale, è in programma il 13 e il 14 giugno 2025: si attendono dai 20 ai 40 mila giovani, luogo prescelto il campo d’aviazione. Due giornate solo di musica, dalle 16 all’1 di notte, con programma differenziato. Per la tarda notte saranno previste iniziative dopo-festival e per attenuare l’impatto acustico rispetto alle abitazioni di Vallato, gli impianti di amplificazione saranno rivolti verso il fiume (lato piscina). La manifestazionea pagamento e, non appena definito il programma dell’evento, partirà la prevendita degli biglietti. "Il Festival – ha precisato l’investitore statunitense Robert Lewis – muoverà un giro d’affari di circa 5-6 milioni di euro".