Agresti raccomanda l’Inter | Gioca in modo serio altrimenti rischi!

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha presentato la partita tra Inter e Torino, che si disputerà in serata. Il giornalista avvisa i nerazzurri sul non sottovalutare l’avversario. AVVISO – Stefanoa Radio Radio avvisa i nerazzurri in merito al match di questa sera contro il Torino: «Il Torino può diventare un ostacolo importante senon fa una partita vera e seria. Il Toro ha avuto un passaggio a vuoto con la Lazio, ma stando bene e ha dimostrato di avere nei sostituti dei partentitori importanti, come Coco e Adams. In mezzo ha grande capacità di palleggio. Ovviamente la Beneamata è più forte, ma può diventare fastidiosa se nonal massimo.continuità in questo inizio di stagione non ne ha mai avuta, da Inzaghi ci aspettiamo cheabbia pochi cali e meno incertezze».