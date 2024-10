Usa caso fratelli Menendez | procuratori esamineranno nuove prove

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Idi Los Angeles stanno esaminandoneldei, così da determinare se debbano scontare l’ergastolo per aver ucciso i genitori nella loro villa di Beverly Hills più di 35 anni fa. Il procuratore distrettuale della contea californiana, George Gascón, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli avvocati di Erik, 53 anni, e di suo fratello Lyle, 56 anni, hanno chiesto al tribunale di annullare la loro condanna. Un’udienza è prevista per il 29 novembre. Cosa è successo Isono stati condannati al carcere a vita per aver ucciso a colpi di fucile i loro genitori, Jose e Kitty, nel 1989.