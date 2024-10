Un caos temporale tra icone e realtà | Ugo alle prese con un figlio tridimensionale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il GRANDE MUTAMENTO Cerase: “Cosa vuoi fare di scherzo, nonno avo!!?” Io: “Venite qua ragazzi bla, bla, bla!!!” Lyn: “Io curerò il bambino, anzi i bambini!?!!” Mentre Ugo si trovava ancora a muovere la manovella da me bloccata, in quanto l’ho scritto ora, e Ruth e Aloe stavano accudendo alla fatica del pover’uomo, suona alla porta Ranka, la distributrice di piacere, frequentata da Ugo e dalla sua icona, e va ad aprire Pino Pino: “Si accomodi, si accomodi!!” Ruth: “Chi è Pino!?” grida dalla stanza del trasferspaziocoassiale!?!! Pino: “Entra nella stanza del trasfer e c’è quella signorina con la gamba duttile asincrona, che desidera parlare con Ugo!?!” Ugo: “Aloe, metti bene la zeppa per il fermo, che vado di là!” Ruth: “Vengo pure io, cosa vuole!?” Aloe: “Metto la zeppa e vi seguo!?” Entrati nel salotto, Ranka: “Guarda, Ugo, mi è uscito dalla stampante tre D ad espansione ...