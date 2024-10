Torino | Vanoli daremo fastidio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024): “” Intersi avvicina, Paoloin conferenza stampa presenta il match di Serie A, Giornata di vigilia per Paolo. Domani sera, alle ore 20e45, andrà infatti in scena Inter: match di cartello offerto dal palinsesto della giornata numero 7 di Serie A. Nella suggestiva cornice di uno Stadio San Siro che si preannuncia pressoché sold-out, chi non ci sarà però è proprio il tecnico granata, complice l’espulsione maturata dal classe ‘72 nell’ultima apparizione contro la Lazio. Al suo posto ecco quindi il fedelissimo vice portoghese Lino Filipe Neves Godinho. Di questo e di molto altro ancora avrà quest’oggi modo di discutere Paolo. Tra una manciata di minuti i riflettori saranno accesi sulla sua conferenza stampa.